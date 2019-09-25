"Едем с ножом": Плющенко возмутил соцсети, усадив за руль машины 6-летнего сына

Евгений Плющенко с семьей / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии нарушил Правила дорожного движения. Супруга россиянина Плющенко Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео, на котором спортсмен управляет автомобилем, и при этом держит на коленях шестилетнего сына.

"Мальчики, куда едем?" – интересуется у мужа с сыном Рудковская. "По гриби, с ножом", – отвечает ей оказавшийся за рулем сын.

Плющенко нарушает ПДД

Поклонники Плющенко раскритиковали фигуриста, отметив, что он вопиющим образом нарушает правила дорожного движения. Пользователи оставили следующие комментарии: "Правила дорожного движения еще никто не отменял для чемпионов", "Нельзя за руль сажать ребенка, одного уже оштрафовали за видео", "Вот гаишники обрадуются, материальную помощь попросят у звезд!". Кстати, не так давно в сети появилось видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова управляла автомобилем без водительского удостоверения.

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Дорожные инциденты с Плющенко и Загитовой продолжили серию скандалов с участием фигуристов из РФ. Как мы писали ранее, для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез. Хореограф российской спортсменки в итоге извинился за плагиат.

Болельщики покадрово сравнили выступления Загитовой и хореографа из США Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

Также мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю Анастасию Шаботову, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

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