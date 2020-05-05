Арены-магниты от Офиса Президента: в каждой области Украины возведут именные объекты спортсменов

Проект изменений у "Днепр-Арены". Фото: abv-estate.com

В Украине стартует государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название данного проекта: "Украина – чемпион!" Ранее мы сообщали, что украинский спорт в 2020 году из-за коронавируса недосчитается более двух миллиардов гривен.

О начале реализации программы сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций. На встрече присутствовали министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский призер и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

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"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд. Очень важно, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", – отметил Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса Президента Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм: "Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемии и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире".

/ Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей касательно объектов, которые войдут в проект, и имен спортсменов.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами", – сказал министр.

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