Арены-магниты от Офиса Президента: в каждой области Украины возведут именные объекты спортсменов

В Украине стартует государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название данного проекта: "Украина – чемпион!" Ранее мы сообщали, что украинский спорт в 2020 году из-за коронавируса недосчитается более двух миллиардов гривен.
О начале реализации программы сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций. На встрече присутствовали министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский призер и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.
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"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд. Очень важно, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", – отметил Андрей Ермак.
Руководитель Офиса Президента Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм: "Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемии и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире".
Руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей касательно объектов, которые войдут в проект, и имен спортсменов.
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.
"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами", – сказал министр.
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