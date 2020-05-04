Украинский олимпийский чемпион рассказал, какой дорогущий подарок хочет на день рождения

Сегодня, 4 мая, день рождения отмечает знаменитый на весь мир украинский фристайлист Александр Абраменко. Уроженцу города Первомайск в Харьковской области, который в 2018 году принес Украине единственную золотую медаль зимних Олимпийских игр, исполняется 32 года. К слову, на днях олимпийский чемпион стал пауком.

Парень вырос в семье военного и вполне мог пойти по стопам отца. Александр окончил зенитно-ракетное военное училище в Полтаве. Однако в Николаеве, куда семья переехала, он начал заниматься фристайлом и уже никуда не свернул со стези спортсмена. Хотя лыжной акробатикой в Николаеве можно было заниматься только с приземлением на воду, Абраменко стал фристайлистом мирового уровня. Победа на Олимпиаде-2018 оказалась пиком его карьеры.

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А через год он взял и "серебро" на чемпионате мира в США. Сейчас в Николаеве появились планы построить современный комплекс для прыжков. И вот сегодня Абраменко признался:

"Перерезать ленту на открытии такого комплекса – это был бы лучший подарок на день рождения".

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В коллекции Александра есть орден "За заслуги" ІІІ степени – за "золото" Игр-2018. Но завязывать со спортом Абраменко не собирается.

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