Беленюк готов променять Верховную Раду ради Олимпийских игр

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

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Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк отметил, что ему сложно удается совмещать работу в Верховной Раде Украины и подготовку к Олимпиаде-2020. Ранее мы писали, что Беленюк уснул прямо на заседании Верховной Рады.

"Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, потому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет," – отметил спортсмен.

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"Также хочется сказать, что моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры и все мои коллеги это знают", – сказал Беленюк.

Напомним, сразу после победы на ЧМ Жан Беленюк сделал громкое заявление. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство" – признался борец-депутат, который, вероятнее всего, завершит карьеру после Олимпиады-2020 в Токио.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми, завоевав 11 медалей, из которых две золотые.

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