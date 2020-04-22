Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутат

22 апреля, 19:25

Елена Павлова

Денис Шмыгаль напомнил о продлении карантина до 11 мая и пообещал направить поручение в соответствующие органы

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк на сегодняшнем заседании Кабмина обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой. Чемпион мира предложил расширить возможности спортсменов во время карантина и разрешить им тренироваться в спортивных залах. Ранее мы писали, что Беленюк хочет в ММА и рассчитывает на помощь Ломаченко.

"От себя лично и от спортивного содружества хочу попросить вас, чтобы вы выдали поручение Министру здравоохранения и главному санитарному врачу рассмотреть возможность разрешения спортсменам, которые будут придерживаться санитарных норм, тренироваться в спортивных залах, которые находятся в распоряжении Министерства спорта", – выступил с речью борец.

Читайте также: У Беленюка зреет заруба за путевку на Олимпиаду: "Новиков хороший парень, но в Токио должен ехать я"

Реклама

Отвечая на просьбу Беленюка, премьер-министр напомнил о продлении карантина до 11 мая и пообещал направить поручение в соответствующие органы. Ранее Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина.

Смотрите, как живет на карантине Жан Беленюк

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

борьба карантин спортсмены тренировки премьер-министр Жан Беленюк борьба греко-римская Денис Шмыгаль

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Карантин со звездой спорта: как увидеть святой источник и понять себя – советы чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: как увидеть святой источник и понять себя – советы чемпионки мира по борьбеДругие
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спортаДругие
Эротическая
Эротическая "обезьянка" у штангиста и вигвам для звезды каратэ: украинские спортсмены чудят на карантинеДругие
Зависла вниз головой между стенами: украинская гимнастка продемонстрировала непростой трюк
Зависла вниз головой между стенами: украинская гимнастка продемонстрировала непростой трюкДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...