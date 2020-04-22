Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутат

Денис Шмыгаль напомнил о продлении карантина до 11 мая и пообещал направить поручение в соответствующие органы

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк на сегодняшнем заседании Кабмина обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой. Чемпион мира предложил расширить возможности спортсменов во время карантина и разрешить им тренироваться в спортивных залах. Ранее мы писали, что Беленюк хочет в ММА и рассчитывает на помощь Ломаченко.

"От себя лично и от спортивного содружества хочу попросить вас, чтобы вы выдали поручение Министру здравоохранения и главному санитарному врачу рассмотреть возможность разрешения спортсменам, которые будут придерживаться санитарных норм, тренироваться в спортивных залах, которые находятся в распоряжении Министерства спорта", – выступил с речью борец.

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Отвечая на просьбу Беленюка, премьер-министр напомнил о продлении карантина до 11 мая и пообещал направить поручение в соответствующие органы. Ранее Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина.

Смотрите, как живет на карантине Жан Беленюк

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