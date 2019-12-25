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"Бэйби Санты": австралийские сестры-серфингистки разделись для рождественской фотосессии

25 декабря, 11:14

Спортсменки позировали в откровенных купальниках на пляже

/ Фото: Instagram

Австралийские сестры серфингистки Холли-Дейзи, Элли-Джин, Руби-Ли и Бонни-Лу Коффи поздравили своих подписчиков в Instagram с Рождеством. Девушки поделились в соцсети пикантными снимками, на которых они позируют в соблазнительных купальниках. Кстати, ранее одна из сестер начала праздновать рождественский месяц в откровенном купальнике.

В подписи под фото девушки поздравили всех с Рождеством, а Холли-Дейзи еще добавила краткую характеристику своим сестрам: "Бэйби Санты".

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Холли-Дейзи уже миллион подписчиков, столько же у Элли-Джин, Руби-Ли может похвастаться более 450 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – почти 400 тысячами фолловеров.

Видео: Instagram

Ранее мы писали, что сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам. Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса.

Также сообщалось, что жена вратаря "Динамо" восхитила оголенной грудью супругу Коноплянки. Супруга Дениса Бойко зажигает на острове Бали по соседству с Виктором Цыганковым.

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серфинг WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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