Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантине

Во время паузы в соревнованиях звезды украинского спорта пугают соседей бешеными тренировками, наслаждаются своими детьми и бьют рекорды по числу ударов за секунду. Мы собрали самое интересное из соцсетей наших спортсменов за минувшие сутки.

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Известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук похвасталась в Instagram своей силой воли. "Мой карантин – не ленивый. Я постоянно тренируюсь и стараюсь держать свое тело в форме", – написала спортсменка-красотка, разместив фото своей разминки у батареи.

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Боксер Александр Гвоздик показал подписчикам своих детей, которых ему родила супруга Дарья – сыновей Дмитрия и Михаила, а также дочку Анну. "Дети – цветы жизни!" – подписал Гвоздик фото в ярком цветочном поле.

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Украинский футболист Артем Милевский после скандального поражения своего белорусского клуба от "Витебска", которое может обернуться разрывом контракта с Евгением Хачериди, на Пасху отправился к родне в деревню в Брестскую область. "Кент повзрослел, раньше бы уже в "Арене" со стаканчиком был, а тут – семья, уют. Миля – красава", – хвалят 35-летнего нападающего подписчики.

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Многократная призерка чемпионатов мира по художественной гимнастике Виктория Мазур поделилась с фолловерами фотографиями своего 4-месячного сынишки Александра. "Мамины глаза", – отмечают поклонники гимнастки.

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Восходящая звезда мирового тенниса Марта Костюк, три года назад выигравшая юниорский Australian Open, приняла участие в карантинном челлендже Livingroomcup. В своей гостиной 17-летняя спортсменка в бешеном темпе 75 раз за 45 секунд перепрыгнула свои кроссовки. "Козочка!" – пишут Марте в комментариях ее фолловеры. А еще в шутку интересуются: "Как при этом чувствовали себя соседи?"

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Каратистка Анжелика Терлюга поделилась трогательным роликом под песню Мияги & Andy Panda "Моя дикая Кассандра". "Спаси меня, мой герой", – призывает спортсменка, кружась на берегу моря и признаваясь, что верит в бесконечность.

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Между тем боксер Тарас Шелестюк выдал серию из 37 ударов во время 4-секундного боя с тенью. "Ты быстрее, чем автомат", – пишут непобедимому средневесу фолловеры. "С каждым годом становлюсь только быстрее, сильнее и выносливей!" – "скромно" признает 34-летний Шелестюк.

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Ранее боксер Усик рассказал о планах стать звездой кино. "Я буду сниматься в Голливуде. Уже имеются наметки", – заявил украинский супертяж.

Смотрите, как Усик тренируется на карантине

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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