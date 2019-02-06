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Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову

Сегодня, 18:56

Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Фото: AFP
Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b11/73b/5c5b1173b54f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b11/73b/5c5b1173b54f2.jpg Другие Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

На матче MLB между "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" произошла трагедия сообщает Daily Mail. 79-летняя поклонница "Доджерс" Линда Голдблум, отправившаяся на матч в день своего рождения, пострадала от удара бейсбольным мячом, который прилетел женщине в голову с площадки после удара битой игрока гостей.

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге, три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего не помогло – Голдблум умерла, не приходя в себя.

Ране мы писали, что матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой. Общее штрафное время для участников побоища составило 310 минут.

Напомним, что 4 февраля умер четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина. Финн Матти Нюкянен брал золотые награды на Играх в 1984 и 1988 годах.

Напомним, что недавно после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".

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Тег болельщики, бейсбол

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XSport

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