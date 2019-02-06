Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову
Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких
На матче MLB между "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" произошла трагедия сообщает Daily Mail. 79-летняя поклонница "Доджерс" Линда Голдблум, отправившаяся на матч в день своего рождения, пострадала от удара бейсбольным мячом, который прилетел женщине в голову с площадки после удара битой игрока гостей.
В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге, три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего не помогло – Голдблум умерла, не приходя в себя.
Ране мы писали, что матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой. Общее штрафное время для участников побоища составило 310 минут.
Напомним, что 4 февраля умер четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина. Финн Матти Нюкянен брал золотые награды на Играх в 1984 и 1988 годах.
Напомним, что недавно после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".
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