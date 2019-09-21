Борец Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Александр Хоцяновский / Фото: Facebook

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Нур-Султане. В бронзовом финале весовой категории до 125 килограмм Хоцяновский победил серба Баджа Хутаба. Напомним, что также Александр Хоцяновский завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые, — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Реклама

Ранее мы писали, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях стал двукратным чемпионом мира в Нур-Султане, снова оказался в центре внимания. Знаменитого спортсмена и депутата "Слуги народа" засняли задремавшим прямо на сегодняшнем заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама