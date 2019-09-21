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Борец Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

21 сентября, 19:16

В бронзовой схватке украинский борец победил серба Хутаба

Александр Хоцяновский

Александр Хоцяновский / Фото: Facebook

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Нур-Султане. В бронзовом финале весовой категории до 125 килограмм Хоцяновский победил серба Баджа Хутаба. Напомним, что также Александр Хоцяновский завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые, — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. 

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Ранее мы писали, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях стал двукратным чемпионом мира в Нур-Султане, снова оказался в центре внимания. Знаменитого спортсмена и депутата "Слуги народа" засняли задремавшим прямо на сегодняшнем заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта.

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борьба вольная чемпионат мира Александр Хоцяновский

Источник: SportArena

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