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Не уступил девушкам: борец-депутат продолжает получать новые звания – теперь еще и "Человек года"

23 марта, 19:25

Елена Павлова

Жан Беленюк выиграл конкуренцию у Ольги Харлан и Ярославы Магучих

Украинский чемпион мира и призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года-2019" в общенациональной программе "Человек года". О своем очередном звании борец и депутат Верховной Рады сообщил на своей странице в Instagram. Ранее Беленюк стал лучшим спортсменом Украины 2019 года по версии НОК.

"Сегодня были обнародованы победители общенациональной программы "Человек года". Я имел честь одержать победу в номинации "Спортсмен года-2019". Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальная часть мероприятия была отменена из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", – написал Беленюк на своей страничке.

INSTAGRAM

Напомним, в прошлом году Беленюк стал чемпионом Европы, мира и победителем Европейских игр, а также завоевал олимпийскую лицензию. Он выиграл конкуренцию у лучшей саблистки мира, фехтовальщицы Ольги Харлан, и лучшей молодой легкоатлетки мира, прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Также лучший спортсмен Украины пообещал выбить для биатлониста Пидручного квартиру.

"Если мы сможем донести эту проблему, то при поддержке и министра молодежи и спорта и президента, и мэра Тернополя нам удастся ее решить, – говорит Беленюк. – Хотелось бы, чтобы о таком не приходилось говорить и добиваться подобных вещей каждый раз, а это стало традицией. Чтобы после каждой победы наших спортсменов на мировых или континентальных первенствах они получали такие вот подарки. Пидручному, я знаю, это нужно. У него не так давно родился второй ребенок, а они все еще живут с родителями".

Ранее Беленюк показал видео из столовой в Радеи рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.

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Видео: YouTube

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человек года Жан Беленюк борьба греко-римская борец

Источник: Instagram

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