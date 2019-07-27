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Босс украинского спорта, обвиняемый в коррупции, подал заявку на высокий пост

27 июля, 16:39

Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на должность вице-президента Международной ассоциации легкой атлетики

Сергей Бубка
Сергей Бубка. Фото: Getty Images

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Помимо Бубки, на четыре поста вице-президентов IAAF будут претендовать 10 кандидатов. Отметим, что Бубка является действующим первым вице-президентом IAAF. Выборы состоятся на конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. При этом единственным кандидатом на пост главы организации является действующий босс IAAF Себастьян Коу.

Легендарный украинский атлет выдвинул свою заявку на фоне громкого скандала. Напомним, в Бразилии Сергея Бубку обвинили в коррупции. Экс-губернатор штата Сержио Кабрал заявил, что Бубка вместе с россиянином Александром Поповым получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

В ответ на обвинения в продаже голоса, Сергей Бубка сделал следующее заявление: "Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции. Мистер Диак (экс-глава IAAF) никогда не обращался ко мне по поводу моего голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016. Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права".

Напомним, что недавно в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег легкая атлетика, Сергей Бубка, IAAF

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Сегодня|Спорт

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