"Боже, какая красивая": даже невероятная Белодед в восторге от соблазнительных форм опасной русалки

Украинская красавица-каратистка Анжелика Терлюга продолжает будоражить своих подписчиков сногсшибательными фото на берегу Черного моря. Чемпионка Европы и серебряный призер Европейских игр 2019 года облачилась в розовый купальник и показала, что длительный карантин никак не повлиял на ее форму. Ранее мы сообщали, что украинская каратистка стала героиней компьютерной игры.

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Фоловеры Анжелики были в восторге от фото девушки на закате в Одессе. Даже чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед не сдержалась: "Боже, какая красивая". "Красотка красоткой, так она еще и навалять мужику сможет легко", – поддержал разговор другой подписчик каратистки.

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Напомним, минувшим летом Анжелика стала серебряным призером Европейских игр-2019. Затем украинка победила на престижном турнире Karate1 Серии А в Сантьяго (Чили) и стала серебряным призером этапа Премьер Лиги Karate 1 в Париже (Франция). 2020 год Терлюга начала с победы на соревнованиях серии "Премьер-лиги Каратэ-1" в Дубае.

Реклама Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Но главным достижением девушки является то, что каратистка Терлюга добыла олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2020 в Токио– первую в истории! Правда, Олимпийские игры пришлось перенести на год вперед из-за пандемии коронавируса.

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