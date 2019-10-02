Британка c обложки журнала выиграла 200-метровку на чемпионате мира

Британка Дина Эшер-Смит с национальным рекордом выиграла ЧМ-2019 по легкой атлетике в Катаре

Дина Эшер-Смит - лучшая в спринте на 200 метров на ЧМ-2019 / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре вечером в среду был разыгран комплект медалей в беге на 200 метров у женщин. Победу с национальным рекордом одержала представительница Великобритании Дина Эшер-Смит – 21,88 секунды. "Серебро" досталось американке Бриттани Браун (22,22 секунды, личный рекорд), "бронза" – швейцарке Муджинге Камбунджи (22,51 секунды).

Дине Эшер-Смит 23 года, ее рост – всего 164 сантиметра. Девушка попадала на обложку глянцевого журнала:

Легкоатлетка Эшер-Смит на обложке журнала

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Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Женщины. 200 метров:

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 21,88

2. Бриттани Браун (США) – 22,22

3. Муджинга Камбуджи (Швейцария) – 22,51

4. Энглерн Аннелус (США) – 22,59

5. Дезерея Брайант (США) – 22,63

6. Джина Басс (Гамбия) – 22,71

7. Ивет Лалова (Болгария) – 22,77

8. Тиния Гайтер (Багамы) – 22,90

Ранее сегодня украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших.

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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