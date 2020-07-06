Челюсть раскололась напополам: регбист показал фото ужасной травмы

Спортсмен получил травму в результате столкновения с головой соперника

Новозеландский регбист Сиа Солиола получил серьезную травму во время столкновения с соперником головами. После встречи спортсмен на своей странице в Instagram показал последствия столкновения – его челюсть раскололась напополам. Сам Солиола с иронией прокомментировал свою травму: "По крайней мере зубы в порядке".

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На восстановление 33-летнему регбисту понадобится около месяца.

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Ранее мы писали, что, истекая кровью, испанский регбист убежал от врача, чтобы "вырубить" японца: смотрите видео. Благодаря героическому поступку Франциско Эрнандеса испанцы выиграли плей-офф за 13-е место Мировой серии.

Также сообщалось, что изображение украинской спортсменки украсило борт самолета крупнейшей авиакомпании в мире. Идея добавить украинскому спорту красоты возникла после проведения чемпионата Европы по регби-7 в Днепре.

Напомним, что в Австралии на регбийном стадионе поставили картонные фигуры Гитлера и серийного убийцы. Пустые трибуны заполнили картонными фото болельщиков, но эксперимент обернулся скандалом.

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