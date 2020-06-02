В Австралии на стадионе поставили картонные фигуры Гитлера и серийного убийцы

Национальная регбийная лига в Австралии одолжила идею с картонными болельщиками у "Боруссии" из Менхенгладбаха, но эксперимент обернулся скандалом. В связи с проведением матчей без зрителей лига разрешила болельщикам хотя бы виртуально находится на стадионах. Для этого нужно было приобрести место на стадионе за 22 доллара и загрузить свое фото на специальный сайт, где его распечатывали в виде картонной фигуры человечка и размещали на трибуне.

Но любопытные болельщики принялись рассматривать фотографии всех "присутствующих" на стадионе и заметили фигуру с фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также картонного серийного врача-убийцу из Великобритании Гарольда Шипмана.

Реклама

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Ранее мы писали, что в Англии хотят заменить болельщиков шумом из популярной видеоигры. Организаторы хотят улучшить телевизионную трансляцию после возобновления сезона в Англии.

А вот в Дании нашли оригинальный способ вернуть зрителей на стадион. Болельщики будут поддержать свои команды с помощью Zoom.

Реклама

Ранее мы рассказывали о скандале в Южной Корее: там на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы. Оригинальный саппорт на трибунах обошелся "Сеулу" в 81 тысячу долларов штрафа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама