Чемпион мира по велоспорту попался на употреблении допинга

Допинг-проба чемпиона мира по велоспорту на треке колумбийца Фабиана Пуэрты оказалась положительной, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов. В допинг-образце Пуэрты, взятом 11 июня во внесоревновательный период, был найден анаболический стероид болденон.

Пуэрта, который является чемпионом мира 2018 года в кейрине, временно дисквалифицирован до вынесения решения по его делу. У него есть право запросить анализ пробы "Б".

Ранее стало известно, что Украина попала в группу стран, где наиболее высок риск допинга. Наших легкоатлетов будут проверять минимум по три раза перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми.

Напомним, что в июле этого года шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте дисквалифицировали за допинг. Интересно, что американский спортсмен сам разместил в своих соцсетях кадры процедуры внутривенного вливания в одной из клиник.

Напомним, что немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей чемпионата мира-2018. Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении, чтобы получить физическое превосходство над соперником за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.