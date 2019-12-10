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Домогался девочки, высылая ей фото своего органа: секс-скандал в фигурном катании

10 декабря, 19:36

Знаменитый француз Морган Сипре подозревается в преступлении, которое может поставить крест на его карьере

Оскандалившийся Морган Сипре и Ванесса Джеймс

Оскандалившийся Морган Сипре и Ванесса Джеймс / Фото: Getty Images

Французский фигурист, чемпион Европы-2019 и бронзовый призер ЧМ-2018 Морган Сипре подозревается в сексуальных домогательствах, совершенных в 2017 году по отношению к 13-летней девочке. Об этом сообщило американское издание USA Today. Ранее украинский скалолаз обвинил в сексуальном насилии тренера.

3 декабря 2017 года француз Морган Сипре отправил две фотографии своего пениса девочке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде. Как утверждает USA Today, фото были отправлены с верифицированного аккаунта Сипре.

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Тренеры Сипре, известные в прошлом фигуристы Джон Циммерман и Сильвия Фонтана, пытались удержать семью девочки от огласки инцидента, поскольку фигурист на тот момент готовился к Олимпийским играм 2018 года. Сообщается, что они стыдили девочку и угрожали ей.

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Добавим, что 28-летний Морган Сипре выступает в парном катании с Ванессой Джеймс. В сезоне-2019/20 пара пропустила серию Гран-при.

Ранее мы писали, что сыну российской звезды фигурного катания Евгения Плющенко угрожают убийством. Угрозы в адрес 6-летнего наследника олимпийского чемпиона поступили от неизвестной женщины.

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фигурное катание домогательства Морган Сипре

Источник: ua.tribuna.com

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