Чиновника, который покрывал российский допинг, собираются посадить на 10 лет

Ламин Диак / Фото: AFP

Сегодня в Париже начинаются судебные заседания по делу бывшего главы Международной федерации легкой атлетики Ламина Диака. Сенегальца обвиняют в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Ранее мы писали, что во Франции будут судить босса мировой легкой атлетики.

Следствие требует для 86-летнего Диака наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает популярный ресурс insidethegames. Он уже находится под домашним арестом с конца 2015 года. Заседания суда будут проходить до 23 января. Мы сообщали, что российские спортсмены платили взятки, чтобы их не дисквалифицировали за допинг.

Дело Диака может вылиться в последующие расследования против других чиновников IAAF и Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку по одному из обвинений он за деньги покрывал употребление допинга российскими спортсменами. По делу Диака проходит его сын Папа Массата, который может быть осужден заочно, поскольку находится в Сенегале и отказывается прилетать на суд во Францию. Его подозревают в том, что деньги от коррупции шли на счета его компании.

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В суде должны были допросить экс-президента Федерации легкой атлетики России Валентина Балахничева и экс-тренера РФ по легкой атлетике Алексея Мельникова, но они отказались сотрудничать со следствием. Поэтому их отстранили от спорта пожизненно.

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