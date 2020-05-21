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"Что я делаю?": горячая волейболистка раззадорила своих поклонников откровенным фото в бикини

21 мая, 09:22

Олег Люлька

Школьная администрация едва не отбила у Кайлы желание делиться своей красотой в Instagram

Горячая американская волейболистка Кайла Симмонс решила зарядить своих поклонников на новый день, пофлиртовав с ними в Instagram. "Не совсем уверена, что я здесь делаю. Но всем – привет!", – написала модель со спортивным прошлым, выложив фото в откровенном купальнике-бикини.

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INSTAGRAM

Отметим, что жгучей Кайле Симмонс – 24 года. Она из Флориды, дочка бейсболиста. Играла за волейбольную команду Университета Маршалла, а до того успешно защищала на соревнованиях цвета своей школы, однако имела проблемы с ее руководством из-за откровенных снимков в Instagram.

"Школьная администрация настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена. Оказывается, я не могу обнять свое тело. Но с тех пор я научилась не позволять другим влиять на свои чувства и быть уверенной в себе", – говорит Кайла.

У Кайлы Симмонс – свыше 430 тысяч подписчиков в Instagram. Из комплиментов, которые ей не привыкать получать в свой адрес: "Восхитительная!", "Огонь!", "Божественна!".

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Ранее мы писали, что мир спорта лишился секс-символа: очаровательная немецкая гимнастка Керолайн Эйнхофф по совету отца ушла в модельный бизнес.

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WAGs волейболистка Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

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