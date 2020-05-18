"Это безумие": самая отвязная теннисистка продала свидание с собой на аукционе за 85 тысяч долларов

Знаменитая канадская теннисистка Эжени Бушар, которая больше славится своими подвигами в соцсетях, нежели на кортах, продала на аукционе свидание с собой за 85 тысяч долларов в рамках программы "All In Challenge" совместно с американской благотворительной организацией "15 секунд славы". Всего было подано 37 заявок, начиная от 2 500 долларов. Сообщается, что вся сумма пойдет на благотворительность. В описании говорится, что победитель получит "больше, чем свои 15 минут славы с Эжени Бушар".

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Такая сумма стала сюрпризом для самой Бушар. "Это ... безумие ... вы, ребята, потрясающие !!!", – написала теннисистка на своей странице в Instagram.

Неназванный счастливчик сможет присутствовать на лавке во время любого турнира по своему усмотрению, даже на матче серии "Большого шлема". Также победитель аукциона проведет ужин с теннисисткой, а также может получить в подарок кроссовки с автографом звезды.

Бушар не впервые встречается с неизвестным фанатом. В прошлом году Бушар встретилась с болельщиком, который набил тату с ее лицом. Фанат украсил свою руку портретом канадской теннисистки и заслужил встречу со своим кумиром.

А еще перед этим Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Спортсменка встретилась с болельщиком, которому проспорила свидание в начале прошлого года.

Самые яркие фото со страницы Эжени Бушар в Instagram:

25-летняя Бушар поднималась до пятого места в рейтинге WTA и играла в финале Уимблдона в 2014 году. Однако сейчас она занимает только 332-е место в рейтинге. За карьеру она завоевала один титул турнира WTA. Кстати, мы писали, что спонсоры отказываются от теннисистки Бушар, а она зарабатывает популярность откровенными фото. Канадская красотка попытается реанимировать свою теннисную карьеру, а если не получится – смело может идти в модели.

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