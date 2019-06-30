Чуть бы посложнее: Радивилов взял лишь "бронзу" Европейских игр на минских кольцах

Игорь Радивилов подхватил медальную эстафету у партнеров по команде Олега Вернява и Петра Пахнюка

Игорь Радивилов. Фото: Twitter

Украинский гимнаст Игорь Радивилов похватил медальную эстафету у своих партнеров по команде, завоевав "бронзу" на вторых Европейских играх в Минске. 26-летний украинец занял третье место в упражнениях на кольцах. Отметим, что Радивилов уступил своим соперникам в сложности элементов, и в итоге именно этого ему не хватило для победы. За свое выступление Игорь получил от судей оценку 14.733. Как следствие, менее чем на одну десятую балла его обошли итальянец Марко Лодарио и армянин Ванах Давтян, заполучившие "золото" и "серебро" соответственно.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Напомним, после "серебра", завоеванного в субботнем многоборьбе, гимнаст Олег Верняев рассказал "Сегодня" о проблемах в подготовке к Европейским играм. "Все ли хорошо после травмы? Вообще не хорошо. Если бы у нас еще было нормальное восстановление на базе. Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в инстаграме посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще. Полтора месяца тренироваться перед такими соревнованиями - не фонтан", – признался "Сегодня" Олег Верняев.

Как сообщалось ранее, гимнаст, который в 2015-м принес "бронзу" Азербайджану, выиграл медаль Евроигр-2019 под украинским флагом. Петр Пахнюк реабилитировался за осечку в многоборье, завоевав награду в вольных упражнениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чуть бы посложнее: Радивилов взял лишь "бронзу" Европейских игр на минских кольцах". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"