"Нет врачей, с ногами беда": Верняев устроил разнос после выстраданного "серебра" Европейских игр

Знаменитый украинский гимнаст рассказал, каких нервов ему стоила медаль, добытая на глазах у Домрачевой

Олег Верняев. Фото: AFP

С незалеченными травмами и обидными падениями, но спортивная гимнастика все же принесла Украине медали вслед за художественной и прыжками на батуте на Европейских играх в Минске. В финале многоборья Олег Верняев выжал свой максимум, на который способен на сегодняшний день после стольких операций, обошедшихся ему в 17 тысяч долларов, и завоевал "серебро". А Диана Варинская, уже ни на что не надеясь, в последний момент выхватила "бронзу". Все это в присутствии легендарных биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Айнара Бьорндалена, а также Надежды Скардино.

Заключительный день Евроигр: где ждать медалей от украинцев

В "сине-желтой" поддержке на трибунах у нас были борчихи, в том числе серебряные медалистки этих Игр Оксана Ливач и Юлия Хавалджи. Гимнастки, казалось, уже на первом снаряде выпали из борьбы: и Варинская, и Анастасия Бачинская сорвались с брусьев. Диану эта ошибка немного расслабила: терять ведь уже нечего, так что напряжение спало. А вот 15-летнюю Настю, кажется, падение наоборот, удручило, и она так и не смогла собраться на следующие виды: на бревне ее шатало, а вольное совсем провалила. Хотя до старта на пьедестале в Минске многие видели именно Бачинскую, юная украинка финишировала лишь 14-й, что совершенно не отвечает ее истинному уровню.

Диана Варинская. Фото AFP

Тем временем Диана Варинская держалась на 5-8 местах, но в самом конце удачно выполнила опорный прыжок и ворвалась в тройку призерок. На главных стартах по спортивной гимнастике у наших девушек не было медалей с 2012 года, когда Наталья Кононенко взяла "бронзу" чемпионата Европы на брусьях. А в многоборье – еще дольше – c ЧЕ-2007 и "бронзы" Алины Козич.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

"Были напряженные соревнования, потому что в самом начале допустила грубую ошибку и даже немного подрасстроилась, но потом собралась. Подумала, что нужно закончить все красиво и достойно, – делилась после выступлений Варинская. – Я довольна вольными, и в прыжке, по сравнению с квалификацией, усложнила базовую оценку. Ошибка на брусьях? Сама не поняла, откуда она, – призналась медалистка. – Комбинация старая, я ее уже довольно давно делаю. Есть в планах полностью ее изменить, делать что-то другое, потому что я часто на этом ошибаюсь. В связке сальто, наверное, надо убрать. Но это еще не точно. Посмотрим, будем ли успевать что-нибудь поменять, чтобы было стабильнее. Я надеялась на медаль в многоборье, но когда упала, уже думала, что все. А получилось завоевать медаль. На финал на бревне ничего добавлять в сложности не собираюсь. Будет то же самое – нужно будет чистенько, ровно сделать".

Олег Верняев. Фото AFP

У Верняева же очередной раз были игры на выживание. Отработал наш олимпийский чемпион намного лучше, чем в первый день соревнований. Правда, опрокинулся на соскоке с колец – без этой ошибки, скорее всего, можно было побороться за "золото", ведь и лидер Давид Белявский в финале был далеко не безгрешен. Обычно стабильные снаряды у Олега тоже были нервными - даже на любимых брусьях не удалось достоять все стойки. Но на вольных выложился полностью, пойдя ва-банк. В его нынешних кондициях, с больными ногами и плечом, которое тренер Геннадий Сартинский разминал украинцу после перекладины, даже второе место - это подвиг.

"Результат хороший, – доволен Олег Верняев. – Исходя из моего состояния здоровья, это более чем прекрасно. Дотерпел до конца, на вольные собрался, сделал. Все ли хорошо после травмы? Вообще не хорошо. Если бы у нас еще было нормальное восстановление на базе. Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в инстаграме посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще. Полтора месяца тренироваться перед такими соревнованиями - не фонтан. Это нормально, когда ты в общей форме, а когда ты три месяца назад прооперировался, это не то. Настраивались на коня и брусья, но и здесь медаль захватили - это радует. Почему вообще решил делать многоборье? А у меня и не спрашивали. У нас же ж мир командный, нужно попадать на Олимпиаду, поэтому надо готовить многоборье. Без моего многоборья - да без любого многоборья в команде - мы пролетим мир. Поэтому надо уже работать, настраиваться и всей командой пахать. А любая железка - это приятно. Красивая, кстати, неплохая, – показал Олег медаль. – Как вообще Минск? То, где мы ездим – ну, современный совдеп. Впечатлило, что очень чистый город, сдержанный. Нет такого, как у нас: на Печерске смотришь на сорокоэтажки, а на Борщаге тебе телефон предлагают купить. Нет кардинальной разницы. Везде уютненько, красивые леса, поля, все ухожено".

Олег Верняев. Фото AFP

Другой украинец Петр Пахнюк, в отличии от квалификации, тоже сделал снаряды намного увереннее и почти после каждого пройденного вида эмоционально праздновал успех. Даже был одним из лидеров на протяжении нескольких ротаций. Но все испортил последний выход. Вольное упражнение, которое чудом получилось у Петра в отборе, на этот раз изрядно испортило ему настроение. Грязные приземления с низкими приседаниями стоили Петру минимум бронзовой награды и опустили на четвертое место.

Мариос Георгиу. Фото AFP

Кстати, прямо перед выходом украинца на соседней перекладине произошло страшное падение: призер последнего чемпионата Европы и один из фаворитов на медаль, киприот Мариос Георгиу, упал плашмя на спину и не смог подняться - медики выносили спортсмена с помоста на носилках. Чемпионами же обоих многоборий стали россияне – Ангелина Мельникова и Давид Белявский. Француженка Лоретт Шарпи взяла "серебро", россиянин Владислав Поляшов - "бронзу", оставив вне подиума нашего Пахнюка.

Как мы писали ранее, наследник Кличко с окровавленным лицом высказался о своей победе на Евроиграх. "Честно скажу, первый раз такое вижу. Судейство просто лучшее! - поразился боксер Виктор Выхрист. – Лучшего никогда не видел. Клянусь!"

Также сообщалось, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

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