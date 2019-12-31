Чего ждать и за кем следить в 2020-м году: прогноз для украинского спорта

Как проявят себя наши соотечественники в наступающем году - ожидания от 2020-го

Усика и Ломаченко ждут чемпионские бои, Зинченко - чемпионат Европы

Главным событием 2020-го в мире будут Олимпийские игры, которые пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа. Звезды летних видов спорта будут бороться за славу и премиальные. Для украинских атлетов медаль Олимпиады – едва ли не единственный шанс хорошо заработать и получить всевозможные блага от власть имущих. Ждем успехов от "аксакалов": борца Жана Беленюка, саблистки Ольги Харлан, гимнаста Олега Верняева. И надеемся на новых восходящих звезд: дзюдоистку Дашу Белодед, прыгунью в длину Марину Бех-Романчук и других. Прелесть подобных масштабных форумов, что на них всегда "выстреливают" ранее не известные широким массам герои.

Радость Харлан и Ко от медали

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Тем не менее, как ни крути, для украинских болельщиков спортом №1 остается футбол. И грядущий чемпионат Европы с участием сборной Украины привлечет к себе в июне большое внимание. В конце марта подопечные Андрея Шевченко узнают, кто станет третьим соперником по группе. Также сыграют с командами Нидерландов и Австрии. На бумаге у "сине-желтых" есть хорошие шансы, по крайней мере, выйти в плей-офф.

А перед этим узнаем, сможет ли в чемпионате Украины "Заря" бросить вызов "Динамо" и потеснить киевлян со второго места, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. По крайней мере, вратарь "Зари" Никита Шевченко пообещал пробиться в Лигу чемпионов. С первой же позиции, забронированной "Шахтером", вряд ли кто-то сможет его потеснить. Кстати, донецкая команда попробует пройти как можно дальше в Лиге Европы. В феврале "горняков" ждут встречи с португальской "Бенфикой" в 1/16 финала.

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После почти 10-летней паузы сыграет в финальной части чемпионата Европы мужская сборная Украины по гандболу. Турнир открывается уже 9 января.

В зимних видах спорта наше основное внимание традиционно будет приковано к биатлону. Пока что украинцы отметились лишь одной медалью на трех этапах Кубка мира, если не считать "серебра" Пидручного и Меркушиной на коммерческой Рождественской гонке. Но вся подготовка команда строится так, чтобы подойти во всеоружии к февральскому чемпионату мира в Италии.

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В профессиональном боксе продолжим следить за нашими кумовьями-чемпионами Александром Усиком и Василием Ломаченко. У обоих пройдут переломные бои: Лом, которому в феврале исполнится 32 года, на фоне разговоров о том, что он стареет и уже не тот, должен повергнуть скептиков. Ибо трудно найти в нашем спорте что-то более стабильное, чем всегда побеждающий Ломаченко. В апреле у Васи ожидается защита и возможное объединение титулов с нагловатым Теофимо Лопесом – американцем родом из Гондураса. А крымчанин, не познавший горечи неудач в тяжелом весе (до 91 кг), попробует утвердиться в супертяжелом дивизионе. Возможно, он сразу сразится за чемпионский титул с Энтони Джошуа. Хотя, скорее всего, ему перед этим придется проверить свои силы в бою с Дереком Чисорой.

Надеются добиться титульных боев коллеги Усика и Ломаченко по пьедесталу Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк и экс-чемпион мира Александр Гвоздик. Также постарается вернуть чемпионский пояс Виктор Постол – в феврале средневес из Великой Дымерки будет биться с Хосе Рамиресом, обладателем титулов WBC и WBO. И наконец узнаем, решиться ли вернуться в ринг Владимир Кличко, о чем немало говорят в последнее время.

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Посмотрим, сможет ли находящаяся в самом расцвете сил Элина Свитолина подняться с шестого места мирового рейтинга и наконец выиграть крупный турнир. А может даже и один из серии "Большого шлема". И как продолжится ее роман с Гаэлем Монфисом. Будем следить за прогрессом юной Даяны Ястремской, которая уже дышит в спину Свитолиной. Девчата должны помочь сборной подняться в Кубке Федерации из низов поближе к Мировой группе.

В любом случае будет интересно. Спорт не оставит нас ни на день.

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