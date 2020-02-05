Девушка решила развенчать миф о том, что гольф это скучно, оголив грудь перед игроками

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На турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020, входящего в PGA тур, случилось очень занимательное событие, которое взбудоражило всех находящихся там болельщиков. Американец Уэбб Симпсон готовился к удару, как вдруг его отвлекла привлекательная болельщица. Девушка отвлекала гольфиста тем, что вытащила из-под светло-зеленой футболки грудь, и показала ее всем стоявшим на поле. Симпсон заметил это, смутился и временно отошел от мяча.

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Несмотря на инцидент, игрок затем закатил два мяча подряд, перевел игру в плей-офф с Тони Финау и там расправился с соперником.

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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