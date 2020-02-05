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Девушка решила развенчать миф о том, что гольф это скучно, оголив грудь перед игроками

5 февраля, 22:33

Фанатке захотелось немного отвлечь Уэбба Симпсона от игры

/ Фото: AFP

На турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020, входящего в PGA тур, случилось очень занимательное событие, которое взбудоражило всех находящихся там болельщиков. Американец Уэбб Симпсон готовился к удару, как вдруг его отвлекла привлекательная болельщица. Девушка отвлекала гольфиста тем, что вытащила из-под светло-зеленой футболки грудь, и показала ее всем стоявшим на поле. Симпсон заметил это, смутился и временно отошел от мяча.

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Несмотря на инцидент, игрок затем закатил два мяча подряд, перевел игру в плей-офф с Тони Финау и там расправился с соперником.

Ранее мы рассказывали, что жена вратаря "Динамо" восхитила оголенной грудью супругу Коноплянки. Супруга Дениса Бойко зажигает на острове Бали по соседству с Виктором Цыганковым.

Также мы рассказывали, что игрок сборной Словении по хоккею на траве Андрея Ритупер заработала огромную популярность в соцсетях благодаря откровенным фото своего тела.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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гольф WAGs

Источник: The Sun

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