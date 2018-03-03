Экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке

Украина в тройном прыжке на чемпионате мира в Бирмингеме не представлена

Венесуэлка с экстравагантной внешностью Юлимар Рохас победила в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.

Рохас стала первой с результатом 14,63 метра. Второе место заняла Кимберли Уильямс (14,48) из Ямайки, третье – испанка Ана Пелетейро (14,40).

Украина в тройном прыжке на чемпионате мира в Бирмингеме не представлена.

Напомним, что ранее сегодня на ЧМ по легкой атлетике в помещениях стало известно, что Алексей Касьянов снялся с соревнований по многоборью. Во время забега на 60 метров с барьерами украинец получил травму.

Напомним, что украинка Алина Шух стала седьмой в многоборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Результаты Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а Родригес установила рекорд континента.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.