Экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке

Сегодня, 15:23

Украина в тройном прыжке на чемпионате мира в Бирмингеме не представлена

Юлимар Рохас (в центре) и другие медалистки в тройном прыжке. Фото AFP
Юлимар Рохас (в центре) и другие медалистки в тройном прыжке. Фото AFP

Венесуэлка с экстравагантной внешностью Юлимар Рохас победила в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.

Рохас стала первой с результатом 14,63 метра. Второе место заняла Кимберли Уильямс (14,48) из Ямайки, третье – испанка Ана Пелетейро (14,40).

Украина в тройном прыжке на чемпионате мира в Бирмингеме не представлена.

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Напомним, что ранее сегодня на ЧМ по легкой атлетике в помещениях стало известно, что Алексей Касьянов снялся с соревнований по многоборью. Во время забега на 60 метров с барьерами украинец получил травму.

Напомним, что украинка Алина Шух стала седьмой в многоборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Результаты Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а Родригес установила рекорд континента.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.
легкая атлетика, чемпионат мира, тройной прыжок

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Сегодня|Спорт

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