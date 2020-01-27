Есть путевка на Олимпиаду и рекорд: украинская плавчиха победила на соревнованиях в Европе

Дарья Зевина и Михаил Романчук выиграли свои дистанции в Люксембурге

Дарья Зевина / Фото: Федерация плавания Украины

Успешно выступили украинские пловцы на Luxembourg Euro Meet 2020 – традиционно турнире в Люксембурге. Трое из наших завоевали медали международного розлива, а девушка еще и побила рекорд. Ранее мы сообщали, что Дарья Зевина взяла "серебро" чемпионата Европы по плаванию, оставив за бортом пьедестала россиянку.

На этот раз Зевина победила на дистанции 200 метров на спине, причем обновила при этом рекорд соревнований – 2 минуты 9,85 секунды. Это позволило Даше завоевать так называемую лицензию А на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

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Еще один наш ведущий спортсмен, Михаил Романчук, отпраздновал победу на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат – 3 мин. 50,24 сек. Второй украинец в этом заплыве, Сергей Фролов, оказался пятым, уступив победителю более четырех секунд.

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Третью медаль в Люксембурге получил Сергей Шевцов: украинец стал третьим на стометровке вольним стилем – 49,05 сек. Таким образом, шесть наших пловцов завоевали олимпийские лицензии на восьми дистанциях.

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