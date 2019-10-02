Это не сон: депутата Беленюка признали лучшим спортсменом Украины

Национальный олимпийский комитет отметил борца за "золото" чемпионата мира в Казахстане

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Национальный олимпийский комитет признал народного депутата – борца греко-римского стиля Жана Беленюка – лучшим спортсменом месяца в Украине. Это третье подобное признание для 28-летнего политика-спортсмена.

Жан Беленюк / Фото: Twitter

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Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что вскоре после возвращения из Казахстана украинский борец угодил в комическую ситуацию. Беленюк не выдержал насыщенного графика, уснув на заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта. Время от времени, правда, Жан поднимал голову, чтобы не пропустить голосование – и снова ложился отдыхать.

А на днях появилась информация, что Беленюк готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры. "Моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", – заявил Беленюк.

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