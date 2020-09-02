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Этот "мусор" был лучшим в Лос-Анджелесе: логотип Олимпиады-2028 от звезд Голливуда

2 сентября, 10:51

Елена Павлова Елена Павлова

Свою руку к созданию лого приложили обладательница "Грэмми" Билли Айлиш и актриса Риз Уизерспун

Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе представили официальный "динамичный" логотип будущих соревнований. На нем изображены буквы LA, число 28 и олимпийские кольца. Ранее Украина объявила о намерении побороться за проведение Олимпиады 2030 года.

"Мы — сообщество одухотворенных людей и бесстрашных мечтателей. Пришло время оставить свой след", — говорится в описании лого.

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Мнение пользователей социальных сетей по поводу такой идеи логотипа разделились. Одни писали, что это "невероятно" и "действительно потрясающе", а другие были категорически против: "Какой ужасный логотип. Это лучший дизайн, который может сделать кто-то из Лос-Анджелеса? Лос-Анджелес – творческая столица мира, и этот мусор был лучшим?" Напомним, что летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 21 июля по 6 августа 2028 года.

А вот в ролике буква "A" постоянно меняется, представляя личности и стили различных спортсменов и знаменитостей из Лос-Анджелеса. В том числе призера Олимпийских игр, фигуриста Адама Риппона, трехкратной олимпийской чемпионки гимнастка Габби Дуглас, обладательницы "Грэмми" Билли Айлиш и голливудской звезды Риз Уизерспун.

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Стадион "Софи" примет церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
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Стадион "Софи" примет церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе / Фото: Reuters

Город Ангелов уже дважды принимал Игры — в 1932 и 1984 годах. 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о снятии калифорнийцами заявки на 2024 год и o проведении в городе Игр 2028 года. Официальное объявление столицы Олимпийских игр 2028 состоялось 13 сентября 2017 года. В борьбе за право принять соревнования американский город обошел Париж, которому отдали Олимпиаду-2024.

Напомним, что летняя Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования сохранят свое название, а олимпийский огонь остался в Японии.

Смотрите, как японцы встречали олимпийский огонь

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпийские игры логотип Лос-Анджелес Олимпиада-2028
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