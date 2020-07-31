Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украина объявила о намерении побороться за проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года

31 июля, 13:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Для этого в Украину приглашают главу МОК Томаса Баха

Украина хочет принять зимние Олимпийские игры в 2028 или 2030 году и для этого прорабатывается вопрос с приездом в нашу страну главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. А еще раньше в Украине заявили о намерении провести Олимпийские игры-2032.

"Андрей Ермак рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведения Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", – говорится на официальном сайте Президента Украины.

Реклама

Ранее мы писали о планах Львова на зимнюю Олимпиаду-2030. Будет две большие локации. Одна – это Тисовец, где планируют биатлон, вторая – территория возле стадиона "Арена Львов".

Напомним, что ранее украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады: все суммы вознаграждений. Правда, эти суммы были названы еще до того, как Игры-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпийские игры Олимпиада-2028 Олимпиада-2030

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России
Загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в РоссииДругие
Спортсменка покончила с собой из-за карантина:
Спортсменка покончила с собой из-за карантина: "Внезапно ей стало нечего делать"Другие
"Разруха и бедность, жалко людей": российская фигуристка была шокирована условиями жизни в КрымуДругие
Угроза отмены Олимпиады-2020 в Токио осталась, или на соревнование пустят только японцев
Угроза отмены Олимпиады-2020 в Токио осталась, или на соревнование пустят только японцевОлимпиада-2020
Стало известно, где сыграют сборные Украины и России в отборе на Евро
Стало известно, где сыграют сборные Украины и России в отборе на ЕвроДругие
"Боже, какая красивая": даже невероятная Белодед в восторге от соблазнительных форм опасной русалкиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять