Украина объявила о намерении побороться за проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года

Для этого в Украину приглашают главу МОК Томаса Баха

Украина хочет принять зимние Олимпийские игры в 2028 или 2030 году и для этого прорабатывается вопрос с приездом в нашу страну главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. А еще раньше в Украине заявили о намерении провести Олимпийские игры-2032.

"Андрей Ермак рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведения Олимпийских игр. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", – говорится на официальном сайте Президента Украины.

Реклама

Ранее мы писали о планах Львова на зимнюю Олимпиаду-2030. Будет две большие локации. Одна – это Тисовец, где планируют биатлон, вторая – территория возле стадиона "Арена Львов".

Напомним, что ранее украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады: все суммы вознаграждений. Правда, эти суммы были названы еще до того, как Игры-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама