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Гимнастка Анастасия Бачинская принесла Украине 14-ю золотую медаль Европейских игр-2019

30 июня, 17:40

15-летняя спортсменка завоевала "золото" в вольных упражнениях

Анастасия Бачинская
Анастасия Бачинская. Фото: AFP

Украинка Анастасия Бачинская завоевала золотую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Европейских играх 2019 года в Минске. 15-летняя гимнастка в финале соревнований набрала 13.200 балла, опередив чешку Анету Холасову (12.966) и шведку Джессику Кастлес (12.933).

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Перед этим Олег Верняев стал чемпионом Европейских игр-2019 в упражнении на параллельных брусьях. А перед этим знаменитый гимнаст устроил разнос после выстраданного "серебра" Европейских игр в многоборье. Знаменитый украинский гимнаст рассказал, каких нервов ему стоила медаль, добытая на глазах у Домрачевой. "Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в Instagram посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще", – признался "Сегодня" Олег Верняев.

Как сообщалось ранее, гимнаст, который в 2015-м принес "бронзу" Азербайджану, выиграл медаль Евроигр-2019 под украинским флагом. Петр Пахнюк реабилитировался за осечку в многоборье, завоевав награду в вольных упражнениях.

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.


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Тег спортивная гимнастика, Европейские игры, Анастасия Бачинская

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Сегодня|Спорт

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