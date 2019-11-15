Голубоглазая бегунья признана самой сексуальной спортсменкой мира

Алиса Шмидт / Фото: Instagram

19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт признана самой сексуальной спортсменкой мира. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

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Длинные стройные ноги настоящей бегуньи, подтянутая попа, тонкая талия и красивая грудь девушки не дают сомневаться в правильности судейского выбора.

Девушка много времени уделяет тренировкам, занимается не только бегом, но и силовыми тренировками в спортзале, много путешествует по экзотическим и красивым местам, ну и конечно же очень любит фотографироваться и позировать на камеру, как и многие другие современные красивые девушки.

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На Instagram красотки подписаны более 500 тысяч пользователей. Алиса охотно выкладывает фото в бикини, коротких джинсовых шортах, облегающих леггинсах.

Кстати, на чемпионате США по легкой атлетике Сэм Кендрикс побил национальный рекорд в прыжках с шестом, показав результат 6,06 м. Сэм Кендрикс установил национальный рекорд и стал вторым атлетом в мире после Сергея Бубки.

Также мы писали, что в легкой атлетике побили 23-летний рекорд. Голландская спортсменка Сифан Хассан превзошла рекорд планеты в беге на одну милю (1609 м), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой.

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