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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сексапильная блондинка, которая очаровала футболиста "Динамо"

19 октября, 14:18

Очаровательная избранница Артема Шабанова

Юлия - девушка Шабанова

Юлия - девушка Шабанова / Фото: Instagram

Защитник "Динамо" Артем Шабанов вместе с форвардом киевлян Артемом Бесединим посетили концерт известной юмористической группы со своими вторыми половинками. Кстати, европейский гранд хочет подписать игрока сборной Украины и "Динамо".

Рядом с Шабановым стояла неизвестная блондинка по имени Юлия.

Девушка является участницей конкурса Miss Blonde 2019.

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Ранее мы писали, что "Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков. Киевляне сразятся с бронзовым призером прошлого чемпионата "Александрией".

Смотрите, как "Динамо" громило "Колос" в чемпионате Украины:

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

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девушка Динамо Киев WAGs Артем Шабанов

Источник: Сегодня|Спорт

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