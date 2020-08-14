Хмельницкий удивит современной ареной в индустриальном стиле

Теперь в городе ждут финансирования из госбюджета

В скором времени в Украине появится еще одна суперсовременная арена. Государственная конкурсная комиссия утвердила проект постройки Дворца спорта в Хмельницком на 3000 мест – сообщил мэр города Александр Симчишин. Ранее мы писали, что новый Дворец спорта в Одессе обойдется в 480 млн грн.

"Теперь ждем финансирования. На данный момент работы продолжаются на средства городского бюджета. К слову, немного доработали фасады. Теперь будет выглядеть так!", – написал Симчишин на своей страничке в Facebook.

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Ранее сообщалось, что на объекте уже сооружены главный вход и аварийные выходы, завершен монтаж каркаса главной арены, на очереди находятся внутренние работы, покрытие, проведение коммуникаций и отделка.

Дворец спорта в Хмельницком / Фото: Facebook

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Мы также рассказывали, как будет выглядеть мега-современный Дворец спорта в Житомире за без малого 300 миллионов гривен. Комплекс на 3000 зрителей планируют возвести на пустыре на Старом Бульваре. Дворец спорта сможет принимать соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

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