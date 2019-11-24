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Хорошие девочки получают от Санты оленей: Шиффрин в Лапландии побила рекорд и увеличила стадо

24 ноября, 15:41

Американка превзошла легендарного Ингемара Стенмарка, у мужчин в отсутствие Хиршера выиграл Кристофферсен

Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин / Фото: Reuters

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Самым душевным и праздничным в календаре Кубка мира по горным лыжам, безусловно, является этап в финском Леви. За победу на соревнованиях в Лапландии слаломисты получают возможность встретиться с самим Санта-Клаусом и "в нагрузку" к денежному чеку получить собственного оленя!

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А у олимпийской чемпионки в слаломе американки Микаэлы Шиффрин северных оленей теперь четверо – еще чуть-чуть и будет стадо. В этом году 24-летняя Шиффрин на 1,78 секунды опередила ближайшую преследовательницу — швейцарку Венди Холденер. Эта победа стала для Микаэлы 41-й на слаломных этапах Кубка мира, и она побила рекорд легендарного шведа Ингемара Стенмарка – 40 побед.

Пыталась помешать американке ее главная конкурентка в этой дисциплине Петра Влхова, которая побеждала в Леви в 2017-м. Словачка даже лидировала после первой попытки, но во второй, видимо, не справилась с давлением, допустила ошибку и сошла.

"У меня был хороший первый заезд, а во втором я действительно атаковала и сражалась, – сказал Шиффрин. – Возможно, мне немного повезло, но мы не знаем, как Влхова собиралась финишировать".

У мужчин после того, как завершил карьеру 8-кратный обладатель Кубка мира Марсель Хиршер, власть захватил сначала молодой француз Клемент Ноэль, но по сумме двух попыток он уступил всего девять сотых секунды норвежцу Хенрику Кристофферсену!

Ранее мы рассказывали, что "дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open.

Смотрите также сюжет о гордости страны: становись на лыжи.

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Санта Клаус олень Микаела Шиффрин горнолыжный спорт Кубок мира по горным лыжам

Источник: Сегодня|Спорт

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