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Ужасное падение красавицы-горнолыжницы: австрийскую приму с трассы эвакуировали на вертолете

28 октября, 10:34

Восстановление Бернадетте Шильд займет не менее полугода

Бернадетте Шильд

Бернадетте Шильд / Фото: Facebook

Первая же гонка Кубка мира по горным лыжам закончилась ужасным падением и больничным до конца сезона для одной из топовых участниц австрийки Бернадетте Шильд. Во время прохождения второй попытки в слаломе-гиганте в Зельдене 30-летняя австрийка допустила ошибку на одном из виражей и вылетела с трассы. Ранее мы писали, что рекордсмен по количеству глобусов решил покинуть спорт.

Смотрите роковую попытку и падение австрийской горнолыжницы Шильд в Зельдене:

Специалисты отмечают, что во время прохождения второй трассы, расположенной в Австрии на гигантском леднике, Бернадетте перегрузив на вираже внутреннюю лыжу, потеряла равновесие и была выброшена за пределы трассы, перевернувшись в воздухе и ощутимо упав на спину. Хотя сама девушка после падения держалась за колено и не смогла передвигаться самостоятельно.

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Гонку остановили на 15 минут, для эвакуации австрийки потребовался вертолет, который доставил Шильд в ближайшую клинику.

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Смотрите, как вертолет забрал травмированную Шильд с трассы



Медобследование подтвердило, что у Бернадетте разрыв передней крестообразной связки правого колена. Вчера в Инсбруке Шильд сделали операция, но сезон для нее завершен уже после первой гонки. Лечение и реабилитация после проведенной операции займут не менее полугода.

Ранее мы писали, что знаменитая горнолыжница Линдси Вонн и ее парень, защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан, объявили о помолвке. Как сообщает Vogue, 30-летний канадец сделал предложение 34-летней американке дома в присутствии собак.

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Источник: Сегодня|Спорт

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