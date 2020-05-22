Именинница дня: очаровательная участница трех Олимпиад Дарья Степанюк

Сегодня свой 30-й день рождения празднует очаровательная украинская спортсменка Дарья Степанюк. Уроженка Харькова представляла Украину на трех Олимпийских играх! Правда, дотянуться до медалей на Играх Дарье не удалось, зато она может похвастаться двумя серебряными медалями Универсиады 2011 года. Также Степанюк 16-кратная рекордсменка Украины на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и 50-метровке баттерфляем.

Спортсменка замужем за Анаром Наджафовым – он является тренером по плаванию, мастером спорта по триатлону, а также сертифицированным тренером-диетологом. А в июне 2019 года супруги впервые стали родителями. "Сегодня самый счастливый день, когда мы с Анаром Наджафовым стали родителями прекрасной дочки. Люблю вас безумно", – писала тогда у себя в Instagram Дарья Степанюк.

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Ранее мы писали, что беременная жена легенды украинского футбола 70-летнего Конькова показала первые фото с "животиком". Мария Конькова не понимает, почему ей всюду уступают очередь. "Чтобы мыши не завелись", – объясняют фолловеры.

А жена скандального украинского футболиста взорвала Сеть шаловливыми ножками с дочкой-кокеткой. Гимнастка Анна Габовда, танцевавшая в балете Софии Ротару, поразила совместным выступлением с дочерью.

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