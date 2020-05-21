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Жена скандального украинского футболиста взорвала Сеть шаловливыми ножками с дочкой-кокеткой

21 мая, 11:22

Олег Люлька

Гимнастка Анна Габовда, танцевавшая в балете Софии Ротару, поразила совместным выступлением с дочерью

Жена украинского футболиста венгерского "Дебрецена" Юрия Габовды гимнастка Анна взорвала Сеть пикантным видео под названием "Шаловливые ножки", в котором главную роль сыграла 5-летняя дочь супругов Сабина. Под знаменитую песню "I love you, baby" девочка мастерски кокетничала на камеру, а помогали ей в этом шикарные ноги оставшейся за кадром "мамы-невидимки".

Читайте также: "Отбитые фанаты писали, что я фашист": украинский футболист Габовда подвел итог скандала с "москальской рожей"

INSTAGRAM

"Мои актрисы", – написал в комментариях под этим видео футболист Юрий Габовда. "Маленькая кокеточка! Надо же, как в роль вошла", – отмечают другие подписчики его жены Анны

Напомним, прошлым летом полузащитник на тот момент венгерского "Халадаша" Юрий Габовда угодил в скандал перед спаррингом с "Краснодаром-2". Накануне той игры на странице футболиста в соцсети появилась запись: "Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Из-за возникшего тогда резонанса украинца исключили из состава венгерского клуба на тот матч с россиянами. Хотя по горячим следам Габовда отрекся от поста о "москальской роже", заявив, что его страничку взломали.

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Отметим, что женат Юрий Габовда на бывшей представительнице сборной Украины по художественной гимнастике красавице Анне, которая в 2014 году родила ему дочку Сабину. Интересно, что Юрий присутствовал на родах. Летом девочке исполнится 6 лет. Эту семью называют одной из самых эффектных в украинском спорте. И не зря!

Юрий Габовда и его жена Анна Видео: Instagram

"Она выступала за сборную Украины, затем танцевала в кордебалете Софии Ротару. Когда я перешел в "Кривбасс" и стал больше зарабатывать, то забрал Анну к себе и сказал: "Все! Хватит! Теперь я отвечаю за тебя, строим нашу семью", – рассказывал в свое время Юрий Габовда

Анна Габовда Видео: Instagram

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чемпионат Венгрии Юрий Габовда Дебрецен WAGs жена футболиста Анна Габовда

Источник: Сегодня|Спорт

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