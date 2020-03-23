Именинник дня: очаровательная покорительница вершин, ставшая Олимпийской сенсацией

Несмотря на ситуации, которые творятся в мире спорта из-за коронавируса, мы решили вспомнить о хорошем. Сегодня, 23 марта, свой день рождения празднует прекрасная сноубордистка Эстер Ледецкая. 25-летняя спортсменка стала настоящей сенсацией на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Эстер Ледецкая родилась 23 марта 1995 года в Праге. Девушка была обречена быть спортсменкой, ведь ее мама была фигуристкой, а дедушка – бывшим хоккеистом, двукратным призером Олимпийских игр. Сама же Эстер сперва встала на коньки, а уже после перебралась на сноуборд. Девочка занималась хоккеем, с четырех лет, где и начала кататься на коньках. В сноуборде она добилась немалых высот и смогла дебютировать на Олимпийских играх в Сочи. Чешка выступала в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, но дошла только до четвертьфинальной стадии. В 2016 она перешла в профессионалы, дебютировала на Кубке мира по горнолыжному спорту.

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Через два года для девушки все изменилась, когда она отправилась на Олимпийские игры в Пхенчхань. Там Ледецкая сенсационно взяла "золото" в горнолыжной дисциплине супергигантский слалом.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1:21.11 и одержала победу. Она принесла первое золото в копилку сборной Чехии. Всего же ее сборная заработала семь комплектов медалей. Два "золота", две "серебра" и три "бронзы".

Девушка является активным пользователем Instagram. За ее страницей следит более 155 тысяч человек.

Кстати, с Олимпиадой-2020 можно прощаться: коэффициенты букмекеров на проведение Игр этим летом катастрофически падают.

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Микаэла Шиффрин записала песню про коронавирус Видео: Instagram

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