Индонезия хочет провести Олимпийские игры 2032 года
Страна принимала Азиатские игры, в которых участвовали спортсмены 45 стран
Индонезия намерена подать заявку на проведение летней Олимпиады-2032. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо после встречи с главной МОК Томасом Бахом.
Недавно в Индонезии завершились Азиатские игры, в которых приняли участие 45 стран.
"После невероятного опыта Азиатских игр мы уверены, что можем провести и более крупное соревнование. Мы верим, что сможем провести Олимпиаду-2032", – рассказал Видодо.
Также в проведении Олимпиады-2032 заинтересованы Индия, Австралия и Китай.
Индия и Индонезия никогда не принимали Олимпийские игры, в Австралии они проходили в 2000 году (Сидней-2000), Китай проводил летнюю Олимпиаду в 2008 году и проведет зимнюю в 2022 году.
Напомним, что недавно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.
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