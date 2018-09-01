Индонезия хочет провести Олимпийские игры 2032 года

Индонезия намерена подать заявку на проведение летней Олимпиады-2032. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо после встречи с главной МОК Томасом Бахом.

Недавно в Индонезии завершились Азиатские игры, в которых приняли участие 45 стран.

"После невероятного опыта Азиатских игр мы уверены, что можем провести и более крупное соревнование. Мы верим, что сможем провести Олимпиаду-2032", – рассказал Видодо.

Также в проведении Олимпиады-2032 заинтересованы Индия, Австралия и Китай.

Индия и Индонезия никогда не принимали Олимпийские игры, в Австралии они проходили в 2000 году (Сидней-2000), Китай проводил летнюю Олимпиаду в 2008 году и проведет зимнюю в 2022 году.

Напомним, что недавно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.

Ранее мы рассказывали о десяти вещах из столицы Олимпиады-2018, которые не встретишь в Украине.