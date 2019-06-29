Каратист Валерий Чоботар стал бронзовым призером Европейских игр

В полуфинальном поединке наш спортсмен уступил представителю Турции Акташу

Валерий Чоботар. Фото: НОК Украины

Сегодня на Европейских играх в Минске продолжаются соревнования в карате. И у нас есть вторая медаль. Сначала Галина Мельник выиграла "бронзу" в дисциплине кумите, весовая категория до 68 кг. А следом за ней бронзовую медаль в кумите взял Валерий Чоботар (категория до 84 кг), который в полуфинале уступил представителю Турции Угуру Акташу – 1:4.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 36 медалей – 9 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Как мы сообщали ранее, в Минске вспыхнул скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 гривен, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

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