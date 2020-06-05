Киев еще может принять чемпионат мира осенью: когда решится судьба украинского турнира

Украина уже проводила подобное первенство два года назад и собрала рекордное количество участников

Пандемия коронавируса заставила перенести множество крупных соревнований, включая летнюю Олимпиаду 2020 года и футбольное Евро-2020. Однако у Украины все еще есть шанс провести в Киеве чемпионат мира. Ранее мы сообщали, что украинские прыгуны в воду начнут тренировки 15 мая.

Речь идет о юношеском мировом первенстве по прыжкам в воду, которое запланировано с 29 ноября по 6 декабря текущего года. Турнир в столице Украины пока не отменили. А сегодня стало известно, что международная федерация плавания (FINA) примет окончательное решение по чемпионату в конце августа-начале сентября.

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Напомним, что предыдущее мировое первенство два года назад также принимал Киев. Турнир в спорткомплексе "Лико" собрал рекордное количество участников за все 22 чемпионата – 220 прыгунов с пяти континентов. Украинцы Евгений Науменко и Олег Сербин завоевали тогда единственную медаль для Украины – "бронзу" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а наша сборная заняла 10 место в общекомандном зачете.

Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Мы также рассказывали, как 14-летний украинский вундеркинд будет бороться за медали Олимпиады. Алексей Середа на церемонии спортивного "Оскара" стал "Восходящей звездой" украинского спорта. Он был четвертым на чемпионате мира и первым – на Европе.

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