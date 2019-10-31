Унизительная симуляция Роналду помогла "Ювентусу" вновь взобраться на первое место в чемпионате

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В матче чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле принимал "Дженоа" в матче 10-го тура. Хозяева победили во встрече со счетом 2:1.

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Гости уже к середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Франческо Кассаты. На 87-й минуте при счете 1:1 красную карточку получил полузащитник туринцев Адриен Рабьо.

Решающий мяч во встрече с пенальти на 90-й минуте забил Криштиану Роналду, который перед этим красиво упал в штрафной Дженоа.

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После этой победы "Ювентус" с 26 очками вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

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Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Дженоа" в чемпионате Италии:

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию Золотой мяч, побывали в Турине.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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