"Красила колготки для выступлений": темнокожая фигуристка пожаловалась, что костюмы делают лишь под белых

Темнокожая американская фигуристка Мария Гербер пожаловалась, что ей сложно подобрать костюмы для выступлений из-за цвета кожи. По словам спортсменки, которая долгое время работает в шоу на льду, производители одежды ориентируются лишь на белокожих фигуристок. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию выиграла конкурс красоты, а раньше кидалась на людей.

"Сложно чувствовать себя красивой, когда в фигурном катании идеалы красоты совсем не соответствуют моим природным данным. Прошли годы до того, как мне удалось почувствовать себя комфортно в собственном теле. Производители колготок ориентируются на белых, они выпускают вещи только светлых тонов. Если даже пошьешь на заказ костюм, то подобрать колготки невозможно. Мне приходилось красить их для выступлений.

Я никогда не забуду, как в предпоследнем сезоне в карьере, дизайнеры одели меня в костюм из полностью белой сетки. И я помню, как они посмотрели на него и сказали: "Выглядит не так уж плохо". Мне кажется, фраза "не так уж плохо" – это мягкий способ сказать "мы знаем, что это неправильно, но что есть, то есть", — цитирует фигуристку CBS.