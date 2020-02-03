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Крайне опасная девушка стала лучшей спортсменкой Украины в первый месяц 2020 года

3 февраля, 16:30

Каратистка Анжелика Терлюга в январе принесла Украине "золото" и возглавляет мировой рейтинг

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

Каратистка Анжелика Терлюга стала лучшей спортсменкой января в Украине по версии НОК. Ее личный наставник Дениса Морозова назван лучшим тренером первого месяца года. Для Анжелики это вторая подобная награда. Ранее мы писали, что Терлюга упустила "золото" Европейских игр-2019.

В январе 27-летняя эффектная одесситка Терлюга успешно выступила на двух престижных международных турнирах, получив в свой актив важные зачетные баллы в олимпийском отборе в Токио-2020. Украинка победила на престижном турнире Karate1 Серии А в Сантьяго (Чили) и стала серебряным призером этапа Премьер Лиги Karate 1 в Париже (Франция). Ранее мы сообщали, что Терлюга принесла Украине первое "золото" 2020 года.

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Отметим, что в весовой категории 55 кг Анжелика Терлюга возглавляет мировой рейтинг и находится в лидерах олимпийского зачета на участие в Играх-2020. А в конце прошлого года каратистка Терлюга заставила слушать гимн Украины в Москве. В финале шестого этапа Премьер-лиги "Карате-1" Анжелика разгромила японку Сару Ямаду.

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А в сентябре каратистка Терлюга взяла "золото" на турнире в Токио. После этого украинке стали прочить выигрыш и самых престижных соревнований – летней Олимпиады, которую в 2020-м также примет столица Японии.

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