Первое "золото" 2020! Украинская каратистка Терлюга перебила всех соперниц в Чили

Красавице-одесситке не нашлось равных на престижных соревнованиях в Сантьяго

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

2020 год только начался, а у украинских спортсменов уже есть громкая международная победа. Ее добилась 27-летняя каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала "золото" на престижном турнире Карате-1 Серии А в чилийском Сантьяго.

Читайте также: На турнире в Японии обнаружили каратистов из "ДНР": появилась реакция Украины

Отметим, что, помимо одесситки Анжелики Терлюги, выигравшей соревнования в категории 55 кг, на пьедестал в Чили удалось запрыгнуть еще одной украинской каратистке. Галина Мельник в весе 68 кг завоевала "бронзу".

Реклама

Анжелика Терлюга на турнире в Чили. Фото – со страницы спортсменки в Facebook

Напомним, в конце прошлого года каратистка Терлюга заставила слушать гимн Украины в Москве. В финале шестого этапа Премьер Лиги Карате-1 Анжелика разгромила японку Сару Ямаду.

Смотрите неспортивные фото Анжелики Терлюги

Читайте также: После визита в Москву лучший украинский каратист назвал Путина словом на букву "Х"

А в сентябре каратистка Терлюга взяла "золото" на турнире в Токио. После этого украинке стали прочить выигрыш и самых престижных соревнований – летней Олимпиады, которую в 2020-м также примет столица Японии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама