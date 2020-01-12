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Первое "золото" 2020! Украинская каратистка Терлюга перебила всех соперниц в Чили

12 января, 21:11

Красавице-одесситке не нашлось равных на престижных соревнованиях в Сантьяго

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

2020 год только начался, а у украинских спортсменов уже есть громкая международная победа. Ее добилась 27-летняя каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала "золото" на престижном турнире Карате-1 Серии А в чилийском Сантьяго.

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Отметим, что, помимо одесситки Анжелики Терлюги, выигравшей соревнования в категории 55 кг, на пьедестал в Чили удалось запрыгнуть еще одной украинской каратистке. Галина Мельник в весе 68 кг завоевала "бронзу".

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Анжелика Терлюга на турнире в Чили. Фото – со страницы спортсменки в Facebook

Напомним, в конце прошлого года каратистка Терлюга заставила слушать гимн Украины в Москве. В финале шестого этапа Премьер Лиги Карате-1 Анжелика разгромила японку Сару Ямаду.

Смотрите неспортивные фото Анжелики Терлюги

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А в сентябре каратистка Терлюга взяла "золото" на турнире в Токио. После этого украинке стали прочить выигрыш и самых престижных соревнований – летней Олимпиады, которую в 2020-м также примет столица Японии.

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Чили каратэ Анжелика Терлюга

Источники: НОК Украины , Сегодня|Спорт

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