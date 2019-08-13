"Кубок Днепра": украинцы будут защищать титул в борьбе с белорусами, поляками и израильтянами

"Мотор" - действующий обладатель трофея "Кубок Днепра". Фото handball.motorsich.com

С 22 по 24 августа в Запорожье на арене Дворца спорта "Юность" состоится международный турнир по гандболу "Кубок Днепра". Действующий чемпион Украины "Мотор" четвертый год кряду в родных стенах примет три команды – одних из лучших представителей европейского гандбола. "Кубок Днепра-2019" разыграют по круговой системе, т.е. каждый участник турнира сыграет поочередно со всеми оппонентами.

В 2019 году участниками соревнования станут:

"Мотор" (Украина)

СКА-Минск (Беларусь)

"Висла" Плоцк (Польша)

"Хапоэль Ришон ЛеЦион" (Израиль)

Действующим обладателем трофея является запорожский "Мотор": украинский клуб ни разу за время существования турнира не уступил в борьбе за Кубок.

Расписание матчей "Кубка Днепра-2019":

22 августа

16:00 "Хапоэль" – "Висла"

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18:30 "Мотор" – СКА-Минск

23 августа

16:00 "Мотор" – "Хапоэль"

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18:00 "Висла" – СКА-Минск

24 августа

12:00 СКА-Минск – "Хапоэль"

14:00 "Мотор" – "Висла"

Ранее стало известно, что "Мотор" сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии. Чемпион Украины по гандболу готовится к старту в двух международных турнирах.

Также недавно стали известны соперники "Мотора" в SEHA-Лиге. Чемпионы Украины сыграют с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.

Ранее запорожцы узнали соперников в Лиге чемпионов. Украинский клуб попал в "группу смерти". Его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

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