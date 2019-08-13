"Кубок Днепра": украинцы будут защищать титул в борьбе с белорусами, поляками и израильтянами

С 22 по 24 августа в Запорожье на арене Дворца спорта "Юность" состоится международный турнир по гандболу "Кубок Днепра". Действующий чемпион Украины "Мотор" четвертый год кряду в родных стенах примет три команды – одних из лучших представителей европейского гандбола. "Кубок Днепра-2019" разыграют по круговой системе, т.е. каждый участник турнира сыграет поочередно со всеми оппонентами.
В 2019 году участниками соревнования станут:
- "Мотор" (Украина)
- СКА-Минск (Беларусь)
- "Висла" Плоцк (Польша)
- "Хапоэль Ришон ЛеЦион" (Израиль)
Действующим обладателем трофея является запорожский "Мотор": украинский клуб ни разу за время существования турнира не уступил в борьбе за Кубок.
Расписание матчей "Кубка Днепра-2019":
22 августа
16:00 "Хапоэль" – "Висла"
18:30 "Мотор" – СКА-Минск
23 августа
16:00 "Мотор" – "Хапоэль"
18:00 "Висла" – СКА-Минск
24 августа
12:00 СКА-Минск – "Хапоэль"
14:00 "Мотор" – "Висла"
Ранее стало известно, что "Мотор" сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии. Чемпион Украины по гандболу готовится к старту в двух международных турнирах.
Также недавно стали известны соперники "Мотора" в SEHA-Лиге. Чемпионы Украины сыграют с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.
Ранее запорожцы узнали соперников в Лиге чемпионов. Украинский клуб попал в "группу смерти". Его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).
Смотрите видео: 13-летний украинец стал самым молодым чемпионом Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк