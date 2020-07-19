Кувыркался по гравию и покинул трассу на носилках: ужасная авария лучшего мотоциклиста мира

В Испании завершился первый Гран-при в новом сезоне MotoGP. Победу на нем одержал француз Фабио Куартараро. Однако запомнился он больше падениями прошлогоднего лидера Марка Маркеса из команды "Хонда". Ранее пилот Формулы-1 до старта гонки вылетел с мокрой трассы и разбил машину.

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Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес по ходу гонки сумел вырвался в лидеры, однако на третьем круге потерял байк в четвертом повороте. Тем не менее 27-летний испанец сумел стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился. Но на этом его приключения не закончились.

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Марк Маркес проходит поворот / Фото: Reuters

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Маркесу удалось добраться до четвертого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третью позицию. Именно в этой борьбе шестикратный чемпион снова потерял мотоцикл и попал в серьезную аварию. На этом гонка для Марка закончилась – его унесли на носилках и доставили в больницу, где диагностировали перелом правой руки, сообщает The Race.

Теперь гонщику потребуется операция, и неизвестно, сможет ли Маркес принять участие в следующей гонке сезона – Гран-при Андалусии. Ранее мы давали видео страшной аварии на автогонках в США.

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