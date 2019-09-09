"Лошадь испугалась": знаменитый украинский пятиборец объяснил шестое место на чемпионате мира

Павел Тимощенко / Фото: Getty Images

Знаменитый украинский спортсмен Павел Тимощенко прокомментировал итоги чемпионата мира в Будапеште по современному пятиборью. Как мы сообщали, в столице Венгрии серебряный призер ОИ-2016 Тимощенко не смог попасть на пьедестал, заняв шестое место.

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Как мы рассказывали, в Венгрию Павел Тимощенко привез свою группу поддержки в лице жены и двух дочерей, достаточно хорошо фехтовал и шел шестым после этого вида, но вот плылось в дождь ему тяжело. А потом и в конкуре на лошади по кличке Джело сбил два препятствия. В итоге перед заключительными бегом и стрельбой украинец скатился на 13-е место, отставая от лидировавшего француза Валентину Бело на 37 секунд и на 28 секунд – от третьего места. Многовато даже для такого хорошего бегуна и стрелка, как Тимощенко.

В итоге Бело удержал свое преимущество, став чемпионом мира, а Тимощенко совершил свой мини-подвиг, закрыв первую шестерку.

"Условия классные, – рассказал "Сегодня" после своего выступления на ЧМ в Будапеште Павел Тимощенко. – Если бы так проводить каждые соревнования в пятиборье, то было бы интереснее. Бассейн? Ну, к сожалению, я очень плохой результат показал в финале – не могу справиться с собой. Нахожусь в хорошей форме, но вот это вот желание меня губит. Да, не очень приятно плыть в дождь, но зрителей очень много – а сколько на трибунах детей, – и если бы так показывали все соревнования, то можно хоть в снег выступать. Да, бассейн сложный, в нем очень сильная волна – прям болтает, мотыляет. Я не приспособился к нему. Он не похож на обычный бассейн, ведь его собрали из подручных материалов. Честно, я выходил с настроем, что буду плыть быстрее, чем в полуфинале, но проплыл на 3 секунды хуже".

"Фехтование я начал опять плохо, потом перестроился, и опять концовку завалил. Эта концовка меня просто преследует – на Олимпиаде была похожая, на прошлом мире тоже. Думаю, это больше с психологией связано, потому что в концовке появляется усталость, – продолжает Павел Тимощенко. – Лошадь была хорошая, разминка хорошая, но глупо сделал на 6-м барьере и повалил его: лошадь не очень хотела ехать длинным темпом, а я видел, что будет далеко, решил ее наслать, а она испугалась. А вот 12-й барьер, там был хороший подход, хорошее отталкивание и чуть-чуть чего-то не хватило. Но из этого все складывается – два повала и уже совсем другой результат. Бег показал, что я в хорошей форме, и я рад, потому что в этом году не справлялся с бегом. Но я многое понял. Еще один сезон есть в моей жизни, и надо постараться".

Как сообщалось ранее, украинские гимнасты выиграли пять медалей на этапе Кубка мира. Игорь Радивилов стал лучшим в упражнениях на кольцах.

Также мы рассказывали, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине на Олимпиаде-2020 в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых - у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Презентация олимпийских медалей Токио-2020

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