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Лучшая спортсменка Украины рассказала, когда завершит свою карьеру

11 марта, 11:21

Богдан Юрков

Дзюдоистка Дарья Белодед намерена выступить на двух Олимпиадах, а после этого - завязать со спортом

Двукратная чемпионка мира по дзюдо, лучшая спортсменка Украины Дарья Белодедрассказала, когда может завершить свою карьеру. 19-летняя киевлянка, которую называют фавориткой предстоящей Олимпиады в Токио, намерена выступать еще около шести лет.

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"Не хотелось бы сильно затягивать карьеру, потому что это ущерб здоровью. В жизни нужно что-то менять, заниматься чем-то помимо спорта, – призналась Дарья Белодед. – Предполагаю, что буду выступать лет до 25"

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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При этом Дарья Белодед, ставшая чемпионкой мира в категории 48 кг, не исключает, что после Олимпиады-2020 переберется в более тяжелую весовую категорию.

"До Олимпийских игр вес менять не буду. Сформирован рейтинг, начался отбор, я закрепила свои позиции в этой весовой категории. Поздно что-то менять. Чтобы подняться в весе, нужен минимум год: изучить новых соперниц, понять, что изменилось в твоих кондициях. Но после Олимпиады, возможно, поднимусь в весе. Моментами задумываюсь об этом", – добавила Дарья Белодед

Смотрите, как Дарья Белодед выигрывала чемпионат мира-2019

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олимпиада дзюдо Дарья Белодед

Источник: ua.tribuna.com

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