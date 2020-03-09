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Красотка Белодед стала обладательницей главного спортивного "Оскара"

9 марта, 22:11

Максим Перепелица

Дарья была признана лучшей спортсменкой Украины

В Киевском национальном театре оперетты прошла 14-я церемония "Герои спортивного года". На нашем сайте была доступна онлайн трансляция спортивного "Оскара" с яркими фото и всем важными комментариями.

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В одной из главных номинаций победу одержала Дарья Белодед. Чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо стала лучшей спортсменкой Украины 2019 года. Дарья обошла в голосовании серебряную призерку чемпионата мира, обладательницу мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту – Ярославу Магучих и чемпионку мира и Европы по фехтованию, обладательницу Кубка мира – Ольгу Харлан.

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Кстати, звездный украинец потроллил Дарью Белодед за "рваный" вид в США. Олег Верняев не оставил без внимания фотографии обворожительной дзюдоистки, которыми она поделилась в Instagram.

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Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Смотрите, как украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "золото" в финале мирового первенства

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дзюдо Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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